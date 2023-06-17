Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие пиром во время чумы.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы".Основатель ЧВК«Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакогоотношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а "потворствует праздномуобразу жизни определенного слоя общества".«То, что сегодняпроисходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И кэкономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизнии к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенногоколичества элит», – Пригожинапресс-служба компании «Конкорд».Примечательно, что врамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (такхарактеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веянийи идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такоесравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являютсяисключительно русские солдаты.«Я думаю, чтосовременные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые принялирешение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойныхстандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. Наодних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими иранеными бойцами на передовой.