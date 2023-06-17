Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие пиром во время чумы.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы".
Основатель ЧВК
«Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого
отношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.
По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а "потворствует праздному
образу жизни определенного слоя общества".
«То, что сегодня
происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к
экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни
и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного
количества элит», – Пригожина
пресс-служба компании «Конкорд».
Примечательно, что в
рамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (так
характеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веяний
и идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такое
сравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являются
исключительно русские солдаты.
«Я думаю, что
современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли
решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных
стандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. На
одних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими и
ранеными бойцами на передовой.