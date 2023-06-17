Изначально должник отдавал на ребенка четверть зарплаты.

В Юрьев-Польске Владимирской области 47-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов сыну в размере 950 тысяч рублей. Изначально должник отдавал на ребенка четверть зарплаты, но его хватило только на пару месяцев.После этого приставы накладывали арест на собственность отца-неплательщика, а также ограничивали ему выезд из России и вводили запрет на вождение авто - это не помогло. Тогда власти принудительно привели его в отделение и назначили 30 часов обязательных работ. Отметим, что алименты на данный момент ребенку не выплачены.