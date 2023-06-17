На территории древнего монастыря в Суздале появились детские городки. В Суздале появилась новая...

На территории древнего монастыря в Суздале появились детские городки.В Суздале появилась новая развлекательная площадка для детей. Теперь маленькие посетители Спасо-Евфимиева монастыря и музея деревянного зодчества могут покататься на горках, различных вертушках и качелях. Также в новом детском городке появились домики и песочница. Вокруг площадки установлены новые лавочки. Весь городок сделан из дерева.Фото: https://vladmuseum.ru, https://t.me/takizhivemvovladimire