Облачно и без осадков: какая погода ждет жителей Владимирской области в воскресенье. 18 июня, в...

Облачно и без осадков: какая погода ждет жителей Владимирской области в воскресенье.18 июня, в воскресенье синоптики прогнозируют теплую, но пасмурную погоду с небольшими прояснениями.Днем температура повысится до +22 градусов. Ночью ожидается похолодание, до +8 градусов.Такую погоду в регион принесет слабый северный ветер, до 3,8 м/с.В воскресенье атмосферное давление повысится до 748 мм.рт.ст.Фото - Полина Громова ГТРК "Владимир"