Опытные дачники советуют не беспокоить растения в эти дни лунного календаря. Планируя дачные дела,...

Опытные дачники советуют не беспокоить растения в эти дни лунного календаря.Планируя дачные дела, опытные огородники следят не только за погодой, но и за лунным календарем. Именно он предупреждает нас о наступлении трех дней, когда лучше не беспокоить растения в огороде. В этот период растения особенно уязвимы перед любыми вмешательствами, поэтому даже рыхление или внесение подкормки могут негативно сказаться на них.Это новолуние, а также день до и день после него. В июне это 17, 18 и 19 числа.Фото: pxfuel.com