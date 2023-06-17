Плавающие светомузыкальные фонтаны могут появиться в городе Гусь-Хрустальный. Глава...

Плавающие светомузыкальные фонтаны могут появиться в городе Гусь-Хрустальный.Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в своем телеграм-канале рассказал об установке светомузыкальных фонтанов.Необычная конструкция будет размещена на городском водохранилище. Идея нового объекта - привлечь внимание к благоустройству набережной и очистке реки Гусь.Алексей Соколов также объяснил, что работы будут проводить по программе "50 на 50", то есть жители города, которые выходят с инициативой по проектам, вносят 50 процентов денег, а вторую добавят из областного бюджета.- Однозначно, самая значимая инициатива одного из предприятий - установка комплекса плавающих светомузыкальных фонтанов на городском водохранилище. Это будет больше событие для всех жителей и гостей города, и конечно же, поможет привлечь внимание и реализовать планы по очистке русла реки Гусь и благоустройству городской набережной. Благодарю всех, кто принимает активное участие в реализации «50 на 50», не остается в стороне и своей инициативностью заряжает других! - опубликовал в своем телеграм-канале Алексей Соколов.Фото - официальный телеграм-канал Алексея Соколова.