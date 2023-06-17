Прокуратура Коврова защитила интересы 40 бизнесменов. Прокуратура города Ковров провела проверку...

Прокуратура Коврова защитила интересы 40 бизнесменов.Прокуратура города Ковров провела проверку выполнения требований защиты прав потребителей на своевременную оплату заказчиками по государственным контрактам. В результате проверки выяснилось, что бюджетные организации выплачивать долги не торопятся.Так, с 40 субъектами предпринимательства ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" заключила госконтракты на поставки расходных материалов и лекарственных препаратов, а также на предоставление охранных услуг.Предприниматели свои договорные обязательства выполнили, а вот оплату в установленный срок так и не получили. Сумма задолженности на момент прокурорской проверки превысила более 14 миллионов рублей.Теперь за нарушение срока и порядка оплаты товаров и услуг прокурором возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица медицинского учреждения.Задолженность в результате вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме.Фото от pressfoto на Freepik