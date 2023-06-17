Тревожные кнопки для пенсионеров могут появиться во Владимирской области. В России началась...

Тревожные кнопки для пенсионеров могут появиться во Владимирской области.В России началась реализация проекта помощи одиноким пенсионерам на региональном уровне. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, получить дополнительную помощь смогут те пожилые граждане, которые остались без попечения со стороны своих родственников или близких друзей. Пенсионерам начали выдавать специальные комплексы, которые оснащены тревожной кнопкой, сообщает PRIMPRESS.«По условиям такой программы, пенсионерам выдают специальный браслет, у которого есть кнопка SOS, а также микрофон для громкой связи. Если с пожилым человеком случится что-то экстренное и ему понадобится помощь, не нужно стесняться и лучше поделиться запросом со специалистами. А по громкой связи можно подробно объяснить проблему. Тогда на место приедут социальные работники или волонтеры, которые окажут необходимую помощь. В крайнем случае могут вызвать скорую или спасателей», – рассказала Анастасия Киреева.Так, сначала программа работала на Урале, а теперь она действует еще и в Белгородской области. В ближайшее время присоединиться к этому могут и другие субъекты Федерации. А те, у кого есть запрос на помощь, могут обратиться за ней уже с 14 июня. Для этого можно позвонить в местное отделение соцзащиты и уточнить все детали.Фото: pxfuel.com