Прием заявлений закончится 30 июня

Прием заявлений в школы Владимира еще не закончен, но известно, что 1 сентября 2023 года в учебных заведениях первый звонок уже услышат 4500 первоклассников. Отдать документы на прием в образовательную организацию по месту жительства можно до 30 июня. Не в своем районе - с 6 июля до 5 сентября.Заявления принимают как очно, так и через «Госуслуги» или региональный портал Образование33.рф. Если у родителей возникли вопросы по приемной комиссии, то на них ответят по номеру 32-64-91.