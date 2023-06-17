В результате аварии во Владимирской области погибла женщина. Сотрудники Госавтоинспекции...

В результате аварии во Владимирской области погибла женщина.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства страшной аварии в Петушинском районе - сообщает УМВД России по Владимирской области.16 июня вечером на пересечении трасс М-7 и М-12 36-летний водитель "КамАЗа" пересек сплошную линию автомобилю "ВАЗ-2115", не уступив дорогу и нарушив тем самым правила.В результате произошло сильное столкновение. От удара легковой автомобиль развалился пополам.В ДТП погибла 33-летняя пассажирка, а ее дочь 2 лет была госпитализирована.Водитель отправился домой с легкими травмами.Фото - группа Вконтакте "Подслушано автомобилистов | Владимир"