Владимирская область получит субсидии на создание модульных построек. Накануне премьер-министр...

Владимирская область получит субсидии на создание модульных построек.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение направить около 8 млрд рублей на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в 2023–2024 годах.Владимирская область в 2023 году получит 55,8 млн рублей, в 2024 году — 33,4 млн рублей.Обеспечить финансирование строительства модульных некапитальных гостиниц поручил президент по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося в январе 2023 года.Фото: pxfuel.com