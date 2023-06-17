Владимирских мам приглашают стать предпринимателями. Открыт прием заявок на...

Владимирских мам приглашают стать предпринимателями.Открыт прием заявок на мамапредприниматель.рф. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале федерального проекта.Уже более 1500 участниц со своими бизнес-идеями. Участие принимают 63 региона. В программе – от 40 часов тренингов по открытию и развитию своего дела. 100 000 ₽ – грант для каждой победительницы в своем регионе.С участницами, прошедшими отбор, свяжутся и пригласят на тренинг ближе к дате его проведения.Фото: pxfuel.com