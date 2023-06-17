Во Владимире в выставочном центре Палаты откроется уникальная выставка. 20 июня в Палатах во...

Во Владимире в выставочном центре "Палаты" откроется уникальная выставка.20 июня в "Палатах" во Владимире откроется бесплатная выставка окаменелостей, где покажут останки животных,существовавших на Земле более 100 миллионов лет назад в Меловой период - сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В Меловой период на территорию центральной России наступало море, глубины которого достигали 240 метров. В его водах обитало множество разнообразных животных: акулы, рыбы, морские ежи, крабы и аммониты - хищные моллюски, ставшие тем самым "белым камнем", который использовали для строительства домонгольских храмов Руси.Около 100,5 миллиона лет назад это море оставило после себя лишь пески, кости, зубы акул, раковины и другие останки морских существ. До наших дней они дошли, частично сохранившись в Суздальском и Юрьев-Польском районах в окрестностях села Павловское Суздальском и Юрьев-Польском районах в окрестностях села ПавловскоеСияние древнего перламутра, панцири морского ежа, отпечатки панциря краба, обнаруженные в нижнемеловых отложениях Альбского яруса центральной России и сохранившиеся до наших дней, можно увидеть ежедневно с 20 июня с 10.00 до 18.00 (вход и кассы до 17.00). Не работает экспозиция по понедельникам (выходной) и во второй вторник месяца, 11 июля (санитарный день).Фото - пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.