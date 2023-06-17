Прием заявлений закончится 30 июня

Прием заявлений в школы Владимира еще не закончен, но уже известно, что 1 сентября 2023 года в учебных заведениях первый звонок услышат 4500 первоклассников. Отдать документы на прием в школу по месту жительства возможно до 30 июня. Не в своем районе - с 6 июля до 5 сентября.Заявления принимают как очно, так и через «Госуслуги» или региональный портал Образование33.рф. Если у родителей возникли вопросы по приемной комиссии, то задать их можно по номеру 32-64-91.