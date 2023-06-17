Во Владимирской области объявлен прием детей в первый класс. Уже подано более 4500 заявлений. Во...

Во Владимирской области объявлен прием детей в первый класс.Уже подано более 4500 заявлений. Во Владимире принять первоклассников готовы все 47 муниципальных школ и православная гимназия.Запись детей в школы по месту прописки будет продолжаться до 30 июня. Родители, которые желают определить ребенка в школу в иных районах города, смогут это сделать с 6 июля до 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно не только очно, но и через сайт "Госуслуги" или региональный портал Образование33.рф.Фото: pxfuel.com