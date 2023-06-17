Во Владимирской области открылась региональная выставка День Поля 2023. Конкурсы профмастерства,...

Во Владимирской области открылась региональная выставка "День Поля 2023".Конкурсы профмастерства, смотр лучших образцов сельскохозяйственной техники и вкуснейшие угощения для туристов со всех уголков страны. В деревне Афанасьево Вязниковского района открылась региональная выставка "День поля 2023". В полевых условиях работал Александр Сыпченко- Хлебом-солью и песнями встречает дорогих гостей Вязниковская земля.Долгожданный праздник "День поля" в этом году радует не только гостеприимством и хорошей погодой. Здесь можно увидеть современные образцы сельхозтехники, удобрения, семена, и другие товары для аграриев.Виктор и Михаил Карабановы, посетители выставки:- Очень приятно видеть что здесь что-то делается. Все российское и все хорошее, мы даже удивились ГАЗ Горьковского автозавода новенький, таких я еще не видел, ну Газельку ладно, а трактора вот эти. Российское, слава тебе Господи и коптер стоит, коптер.Владимирская область оказывает все меры поддержки сельхозпроизводителям. Фермерские хозяйства имеют возможность покупать технику в кредит, по самым выгодным условиям. Многие крупные контракты в отрасли заключается именно здесь, говорит первый заместитель губернатора Владимирской области Вячеслав Кузин.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Такие выставки, такие мероприятия, они как раз и позволяют соединить улицу с двусторонним движением, когда производитель техники приходит к производителю продукции."День поля - 2023" объединил сотни участников со всей страны. Чиновники всех уровней, представители аграрного бизнеса и науки обсуждают на полях выставки ключевые вопросы развития села.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- Сегодня еще многим понравилась компактность размещения и здесь безусловно здорово, что можно посмотреть не только технику, но и пообщаться и принять какие-то решения, подписать договоры.Одна из главных задач, отметил Зампредседателя Законодательного собрания Роман Кавинов - повышение престижа профессий аграрной отрасли. Здесь - механизаторы, агрономы, фермеры и другие специалисты осваивают новые профессиональные навыки.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области:- Обмен опытом, обмен современными технологиями и мы власти тоже имеем возможность напрямую пообщавшись с селянами, меры поддержки, которые мы реализуем, более детально сформулировать.Помимо обширной деловой программы, гостей праздника ждали угощения, катание на лошадях, большой концерт с участием ведущих творческих коллективов, а также конкурсы профмастерства.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир