Во Владимирской области таксисты должны будут застраховать свою ответственность перед...

Во Владимирской области таксисты должны будут застраховать свою ответственность перед пассажирами.13 июня Госдума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).До этого пострадавшие пассажиры были защищены только законом об ОСАГО. Согласно принятому закону, теперь таксисты не смогут заниматься своей деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. По ОСАГО максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей, в то время как по закону об ОСГОП – 2,025 млн рублей.Фото: pxfuel.com