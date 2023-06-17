Знаменитый Мстерский музей отремонтировали и оснастили специальным оборудованием. Музейная...

Знаменитый Мстерский музей отремонтировали и оснастили специальным оборудованием."Музейная перезагрузка". В старинной Мстёре переоснастили и ремонтируют местный музей.На федеральные средства закуплено специальное оборудование. Новые выставочные витрины позволят создать оптимальные условия для сохранности экспонатов. Также они оснащены верхним светодиодным освещением и безопасным антибликовым стеклом с УФ-фильтром. Благодаря новому оборудованию посетители в деталях смогут рассмотреть уникальные артефакты, отражающие историю местного иконописного промысла. Изменения идут не только внутри, но и снаружи. Дом, который занимает Мстёрский музей, был построен практически без фундамента – на песчаной подушке. Сейчас мастера приводят в порядок фасад, цоколь и отмостку здания. Общая стоимость работ- свыше двух миллионов рублей. А полтора миллиона из региональной казны музейщики направили на ремонт коридора, санитарных комнат, обеспечение доступа в здание для маломобильных посетителей.Елена Богунова, директор Мстёрского художественного музея:- Нам очень хотелось, чтобы музей был красивый, доступный и современный. Мы постарались сделать это и в этом году нацпроект "Культура" нам помог всё это исполнить. В рамках этого проекта работает и стройконтроль, и авторский надзор.