Новые автобусы скоро поедут по дорогам Владимира. По нашим данным, выйдут на линию они уже на этой или следующей неделе. Информация о поставке в областную столицу 20 новых единиц

Новые автобусы скоро поедут по дорогам Владимира. По нашим данным, выйдут на линию они уже на этой или следующей неделе. Информация о поставке в областную столицу 20 новых единиц общественного транспорта появилась еще в феврале, тогда была размещена соответствующая госзакупка. Начальная цена контракта – более 336 миллионов рублей, однако компания-победитель снизила стоимость двух десятков автобусов