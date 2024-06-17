События недели с Дарьей Давыдовой: в небе над Владимирской областью сбит украинский...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: в небе над Владимирской областью сбит украинский беспилотникОборона на высоте. В небе над Владимирской областью сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет.Нашествие грызунов. Крысы выводят владимирцев из себя. А кто выведет вредителей с городских улиц?Маршрут построен. В Камешкове после года реконструкции открыли автомобильный мост на въезде в город.Дом для домов на колесах. Суздаль принял у себя крупнейший в стране фестиваль автотуризма и караванинга.Русский феникс. Тысяча лет разорения и возрождения - в экспонатах новой выставки в Суздальском кремле.И...говорящие книги. Проект "Читаем Солоухина вместе" областной библиотеки для слепых к столетию писателя.