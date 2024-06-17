В районе Доброе города Владимира жители пяти домов временно останутся без газа Администрация...

В районе Доброе города Владимира жители пяти домов временно останутся без газаАдминистрация города Владимира сообщает, в связи с производством работ на газопроводе низкого давления 17 июня с 09.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:ул. Егорова, 6,8ул. Юбилейная, 60, 62, 64Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства!Фото: администрация города Владимира