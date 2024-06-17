Директору фирмы, из-за которой в озере Федоровское Киржачского района погибла рыба, грозит...

Директору фирмы, из-за которой в озере Федоровское Киржачского района погибла рыба, грозит штрафОб этой истории мы уже сообщали ранее: «… Мертвая рыба. Частично в «масле». На Федоровском озере в Киржаче погибли подводные обитатели. Уток тоже не осталось, - говорят местные жители».Выяснилось, что в верховьях ручья был зафиксирован сброса маслянистых жидкостей на почву и в озеро, источником которого служат иловые карты очистных сооружений биологических сточных вод, эксплуатируемые ООО «КО «АКВА».В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что проведённые исследования сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений в ручей, показали превышение содержания предельно допустимых концентраций нефти и нефтепродуктов (в 500 раз).Именно это и привело к загрязнению ручья, впадающего в озеро Федоровское, а также самого водоёма.В ходе проверочных мероприятий зафиксировано более 180 погибших особей карася, окуня и щуки.«… Причинен ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей. Материалы проверки направлены прокурором начальнику Отделения МВД России по Киржачскому району для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если это деяние повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам).Принятие следственным органом законного решения находится на контроле природоохранного прокурора...» - информируют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Директору фирму, из-за которой пострадало озеро Федоровское, грозит штраф.Фото: Архив ГТРК «Владимир»