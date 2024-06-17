Где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации во Владимирской области с 17 по 23...
Где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации во Владимирской области с 17 по 23 июня?
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства информируют, что с 17 июня по 23 июня (2024 года) передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 103 км;
- а/д М-7 «Волга» 114 км;
- а/д М-7 «Волга» 166 км;
- а/д М-7 «Волга» 192 км;
- а/д М-7 «Волга» 211 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 326 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;
- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;
- а/д Дубки-Киржач- 7 км;
- а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;
- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;
- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км
- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;
- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;
- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км.
Внимание: на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Фото: https://vk.com/dtdx_avo