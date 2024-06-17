Где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации во Владимирской области с 17 по 23...

Где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации во Владимирской области с 17 по 23 июня?В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства информируют, что с 17 июня по 23 июня (2024 года) передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 114 км;- а/д М-7 «Волга» 166 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 326 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;- а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский 8 км;- а/д Дубки-Киржач- 7 км;- а/д М-8 Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км;- Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- г. Владимир, ул. Лакина, 1а;- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км.Внимание: на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.Фото: https://vk.com/dtdx_avo