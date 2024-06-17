61 куст конопли, несколько банок с семенами, банки с жидким удобрением, более 80 граммов готовой марихуаны и пакетики для фасовки изъяли полицейские у 46-летнего жителя Коврова. Растение он

61 куст конопли, несколько банок с семенами, банки с жидким удобрением, более 80 граммов готовой марихуаны и пакетики для фасовки изъяли полицейские у 46-летнего жителя Коврова. Растение он выращивал в подвале частного дома, рассказали в пресс-службе УМВД. Ковровчанин заявил, что занимался этим полгода и только для себя. Но его все равно проверят на причастность к