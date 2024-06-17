За пять месяцев текущего года скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Нижний Новгород – Киров» перевезли около 74 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За пять месяцев текущего года скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Нижний Новгород – Киров» перевезли около 74 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такую информацию сообщила пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».Всего же за данный период «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом доставили почти 1,9 млн человек, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Так, по маршруту «Нижний Новгород – Москва» проехали порядка 1,8 млн пассажиров. Ещё свыше 27 тыс. граждан проследовали между Нижним Новгородом и городом Иваново.«Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» №741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново с 1 июня 2023 года (за первый год своего курсирования) перевёз почти 80 тыс. пассажиров», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.