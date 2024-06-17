В регионе начали бороться с заброшенными зданиями, но пока не очень активно.

В регионе начали бороться с заброшенными зданиями, но пока не очень активно.Развалины спасли подростков?Трагический случай произошёл в Киржачском районе 11 июня, сообщили местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Во время непогоды от удара молнии погиб подросток 2009 г. р. Ещё четверых доставили в районную больницу. После медицинского обследования двух молодых людей отправили домой, ещё двоих госпитализированы в РБ г. Александрова. У юношей врачи предварительно диагностировали электротравму, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. К счастью, их жизни ничто не угрожает.– Администрация Киржачского района приносит искренние соболезнования родителям погибшего и просит всех соблюдать правила безопасного поведения во время грозы, – уточнили в пресс-службе.В региональном Следкоме, где сейчас проводят проверку, поделились подробностями инцидента. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгении Гориной, всё случилось неподалёку от водоёма в посёлке Першино, куда группа ребят приехала отдохнуть. Когда началась гроза, компания укрылась в заброшенном строении. Туда-то и ударила молния.К слову, подростки давно облюбовали не законсервированную «заброшку» на берегу карьера. Возможно, на этот раз она помогла избежать большего количества жертв непогоды. Однако так бывает не всегда.Опасные зоныНесмотря на то что региональные власти периодически рекомендуют муниципалитетам провести ревизию имеющихся на их территориях недостроенных, бесхозных и аварийных объектов, установить их принадлежность, снести, законсервировать или на худой конец поставить запрещающие знаки, из года в год положение дел сильно не меняется. Во многом потому, что алгоритм действия местных властей так и не проработали.На сегодняшний день в нашем регионе насчитывают порядка тысячи зданийи сооружений, потенциально опасных для детей и под­ростков.Как известно, куда нельзя, туда обычно и тянет малолетних искателей приключений. К примеру, летом 2021 года двое детей 12 и девяти лет подожгли мусор в неиспользуемом здании тира. Ситуация усугубилась тем, что объект находился на территории школы № 13 в областном центре. Пожарные приехали почти мгновенно и быстро потушили огонь на площади два «квадрата». В итоге досталось не только малолетним хулиганам, но руководству учебного учреждения, которое оставило неэксплуатируемое помещение в свободном доступе. Здесь, как говорят, обошлось малой кровью.Куда более серьёзными последствиями обернулась прогулка компании школьников по заброшенной конюшне в пос. Раздолье, что под Кольчугином. На 12-летнюю девочку и её товарищей-ровесников рухнуло бетонное перекрытие. Школьница погибла на месте. Двух мальчиков госпитализировали в местную ЦРБ с сотрясениями и ушибами.Взялись за консервациюСреди потенциально опасных зданий попадаются и те, которые представляют культурную ценность для нашей области. Согласитесь, в заброшенном храме переломать руки и ноги также просто, как среди развалин полуразрушенного завода.Для того чтобы сохранить подобные объекты, даже создали программу «Культурное наследие Владимирской области». В её рамках каждый год будут консервировать по три объекта. В 2024 году в список попали три храма: Никольская церковь в Киржачском районе, Казанская церковь в Собинском районе и Воскресенская в Суздальском районе. Работы обойдутся в 18 млн руб.В таком виде здания будет проще сохранить до того момента, когда найдут инвесторов или средства на реставрацию. И для окружающих они станет гораздо безопаснее.Мнение экспертаПомощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Чтобы не стать жертвой «заброшки», следуйте простым правилам. Самое явное – не подходите близко к опасному объекту. Если всё-таки оказались там, внимательно осмотрите потолок и пол – в любой момент они могут рухнуть под вами или на вас.Не подходите к краям помещения: дуновение ветра или смещение кирпича – и вы потеряете равновесие и упадёте. Ничего не трогайте. Это может повлечь за собой цепную реакцию и обрушить большие массы обломков.