За прошедшие выходные владимирские спортсмены завоевали еще 6 медалей на играх БРИКС, которые проходят в Казани. Всего среди наград – два «золота», пять серебряных медалей и одна

За прошедшие выходные владимирские спортсмены завоевали еще 6 медалей на играх БРИКС, которые проходят в Казани. Всего среди наград – два «золота», пять серебряных медалей и одна бронзовая. Участница из Владимирской области Лейла Васильева взяла первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в женском многоборье. Также девушка завоевала серебряные награды в упражнении на разновысоких брусьях