Подростков ждут бизнес-тренинги и конференции.

Глава Владимира Дмитрий Наумов объявил о запуске предпринимательских классов для старшеклассников. Для этого было подписано соглашение между Владимирским государственным университетом, управлением образования и школами №2 и №19.В рамках этих классов учащиеся смогут глубже изучать математику, обществознание и основы бизнеса. Они также получат возможность пройти тренинги от ведущих предпринимателей региона и участвовать в олимпиадах, конференциях и чемпионатах.