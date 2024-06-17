Компания Ростсельмаш представила сельскохозяйственную технику собственного производства на прошедшем в Юрьев-Польском районе «Дне поля Владимирской области».

Компания Ростсельмаш представила сельскохозяйственную технику собственного производства на прошедшем в Юрьев-Польском районе «Дне поля Владимирской области». Участники и гости мероприятия смогли ознакомиться с ведущими моделями агромашин производителя, пользующиеся стабильным спросом в регионе.Внимание гостей привлёк сельскохозяйственный колёсный трактор шарнирно-сочленённой конструкции Ростсельмаш 2375, а также производительный зерноуборочный комбайн RSM 161, давно зарекомендовавшие себя у наших сельхозтоваропроизводителей.«Мы приобрели трактор Ростсельмаш 2375 в 2023 году, – рассказывает председатель СПК (колхоз) «Кинобол» Юрьев-Польского района Сергей Маркианов, - Трактор способен производить работы с девяти - и одиннадцатикорпусным плугом, 11-метровой дисковой бороной, 13-метровым посевным комплексом, 14-метровым культиватором и т.д. Расчётная производительность этой сельхозмашины, в зависимости от используемого оборудования, составляет до 380 гектаров в сутки! Производительность на высоте. С дискованием, боронованием, обработкой почвы для предпосевных работ - со всем справляется очень достойно. Наше хозяйство обрабатывает посевные площади в 5 тысяч гектаров, агрофон непростой, но на Ростсельмаш 2375 можно положиться - машина надежная, простая в обслуживании, комфортная для механизатора. Серьезных поломок с этим помощником не случалось, а мелкая была оперативно устранена сервисной службой официального дилерского центра Ростсельмаш, который находится во Владимире».При этом цифровые новинки разработчиков компании дополняют преимущества техники производства Ростсельмаш, которые подтверждают и владимирские аграрии.«Компания Ростсельмаш давно зарекомендовала себя как мировой производитель современной агротехники. Сейчас Ростсельмаш сверхактивно развивается, расширяет производственные мощности, заходит в новый сегмент – дорожно-строительный. При этом главный акцент Ростсельмаш делает на инновационные разработки – цифровизацию продуктовой линейки. Например, представленный трактор Ростсельмаш 2375 опционально оснащен системой, которая значительно улучшает и оптимизирует процесс движения машины по полю, а ещё механизатор может видеть коэффициент пробуксовки колес в реальном времени» - сообщил о последних новостях и продуктах компании Ростсельмаш руководитель дилерского центра Михаил Гарелин.Напомним, большую часть своей техники Ростсельмаш выпускает уже с установленной платформой РСМ Агротроник: комбайны TORUM 785, RSM 161, серии ACROS, кормоуборочные комбайны серии RSM F 2000 и тракторы.В частности, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль перед выходом на рынок была многократно протестирована в самых разных условиях и на различных полевых работах: вспашке, посеве, культивации. Система берет на себя управление траекторией движения техники, а также выполняет автоматические развороты, обеспечивая стабильную работу с высокоточными коррекциями, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см. Устанавливается непосредственно на рулевую колонку. Комплект оборудования включает в себя спутниковую антенну, электрический руль, блок управления и сенсорный модуль. Важным фактором, делающим новую систему автоматического вождения особенно интересной для аграриев, является снижение трудоемкости полевых работ до 60%. Благодаря этому значительно сокращается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и ночью становится намного эффективнее.При этом цифровые новинки разработчиков компании дополняют преимущества техники производства Ростсельмаш, которые подтверждают и владимирские аграрии.«Зерноуборочный комбайн RSM 161 наше хозяйство приобрело в 2023 году, - рассказал хозяин мероприятия, а по совместительству - председатель СПК (колхоз) «Красносельское» Владимир Кузнецов. По результатам работы в прошлом сезоне выделю качество обмолота, что достигается двумя барабанами, минимальные потери при уборке. Машина надежная - не подводила нас. Иногда требовалась помощь сервисного центра при устранении мелких поломок, но все вопросы были оперативно решены. RSM 161 - это мощная и экономичная машина, комбайнеру комфортно, все оснащено по современным стандартам. Добавлю также, что комбайн RSM 161 – высокоинтеллектуальная техника, потому и требует своевременного и квалифицированного обслуживания, чтобы результаты работы радовали».Реклама.