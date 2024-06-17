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<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2024-segodnya-vo-vladimire-projdet-vecher-duxovnyx-pesnopenij.html" target="_blank">Сегодня во Владимире пройдет Вечер духовных песнопений</a> - Сегодня, 17 июня, в 17:00 в Центре культуры и искусства на Соборной пройдет Вечер духовных песнопений. Концерт будет посвящен прошедшему Дню России. Гости смогут услышать песни от разных