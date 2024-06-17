Сегодня, 17 июня, в 17:00 в Центре культуры и искусства на Соборной пройдет Вечер духовных песнопений. Концерт будет посвящен прошедшему Дню России. Гости смогут услышать песни от разных
Сегодня, 17 июня, в 17:00 в Центре культуры и искусства на Соборной пройдет Вечер духовных песнопений. Концерт будет посвящен прошедшему Дню России. Гости смогут услышать песни от разных религиозных объединений. Выступать следующий исполнители: – Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального Собора города Владимир;– Хор церкви “Эммануил” города Владимир;– Церковь Адвентисты Седьмого Дня города Ковров;– Духовное управление мусульман Владимирской