«Смертельная обида»: в Киржаче поджигательницу признали виновной в смерти подруги В поселке Горка...

«Смертельная обида»: в Киржаче поджигательницу признали виновной в смерти подругиВ поселке Горка в октябре 2023 года женщина и ее приятельница находились в доме общей знакомой. Вместе они распивали спиртные напитки.Между хозяйкой жилища и обвиняемой произошла ссора из-за различных взглядов на воспитание детей, после чего последняя решила уйти.Из-за обиды нетрезвая фигурантка подожгла висевшую на вешалке в террасе куртку, в результате чего возник пожар.Вторая гостья смогла покинуть дом через окно, а хозяйка скончалась от острого отравления угарным газом.Жилой дом и имущество были уничтожены полностью. Общий ущерб, причиненный преступлением, превысил 1,1 миллиона рублей.Как итог, - в отношении женщины утвердили обвинительный приговор.«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновной назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с отбыванием в исправительном центре с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений