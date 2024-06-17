Смотрите Вести в 14:30: Муром принял третий Всероссийский фестиваль уличных театров
Рогами...
Смотрите "Вести" в 14:30: Муром принял третий Всероссийский фестиваль уличных театров
Рогами вперёд
- Лоси под колесами. Как в ГАИ оформляют такие ДТП? И почему в этом году их так много?
Муромские подмостки
- Их сцена - улица. Муром принял третий Всероссийский фестиваль уличных театров. Что показывали в этот раз?
Стоп, кряква!
- И владимирские утята тормознули целую трассу...История одного перехода в неположенном месте.