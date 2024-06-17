В туристической столице 33-го региона завершился второй этап озеленения от компании Greenworks.
В туристической столице 33-го региона завершился второй этап озеленения от компании Greenworks. Об этом рассказала правительства Владимирской области.
Мероприятия по благоустройству Суздаля проходили в субботу, 15 июня. В озеленении города приняли участие неравнодушные люди всех возрастов и самых разных профессий. Совместными усилиями жителям и гостям удалось преобразить центр Суздаля: теперь его украшают порядка 8 тыс. свежих цветов.
«В ближайшее время спонсор пришлёт еще бордюр, чтобы отделить газон от посадочных мест и сделать границы более чёткими», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Напомним, рассказывал о первом этапе озеленения Суздаля.