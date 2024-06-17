В Камешковском районе неплательщик во время рейда погасил долг за электроэнергию в 77 тысяч...

В Камешковском районе неплательщик во время рейда погасил долг за электроэнергию в 77 тысяч рублейСотрудники «Энергосбыт Волга» и судебные приставы-исполнители провели совместный рейд в деревне Новая Быковка Камешковского района.Местный житель задолжал за электроэнергию более 77 тысяч рублей. И он полностью погасил долг на месте лишь после разъяснительной беседы.Отмечается, что на начало июня 2024 года сумма просроченной дебиторской задолженности клиентов-физлиц Камешковского района перед «Энергосбыт Волга» превысила 1,2 миллиона рублей. На данный момент на исполнении находятся 49 дел в отношении физлиц на сумму 292,6 тысячи рублей.«Энергосбыт Волга» работает с должниками строго в рамках действующего законодательства. Компания использует весь комплекс мер для досудебного урегулирования вопроса: информирует клиентов о задолженности, обзванивает неплательщиков, предоставляет реструктуризацию задолженности, вводит ограничение режима подачи электроэнергии и т.д.В случае нежелания клиента оплачивать долги за электроэнергию гарантирующий поставщик вынужден решать вопрос в судебном порядке. А после этого к взысканию задолженности подключаются судебные приставы-исполнители.Отмечается, что есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: арест имущества, банковских счетов, удержание денег до полной выплаты долга, запрет на выезд за пределы РФ и иные.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через онлайн-сервисы компании:- личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: функции личного кабинета доступны с 6:00 до 23:00;- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайтеНе копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки от «Энергосбыт Волга».Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений