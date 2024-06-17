И без того лишенный прав кольчугинец лишился возможности законно водить на год и 10 месяцев. Мужчину осудили за то, что он сбил на мотоцикле полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе

И без того лишенный прав кольчугинец лишился возможности законно водить на год и 10 месяцев. Мужчину осудили за то, что он сбил на мотоцикле полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Кольчугинского горсуда. ДТП произошло 4 августа прошлого года в 00:38 на улице Гагарина в Кольчугино. Инспектор ДПС потребовал кольчугинца остановиться, но тот не просто не