В Коврове местная жительница похитила у пенсионеров более 1,3 млн рублей. Как рассказывают в...

В Коврове местная жительница похитила у пенсионеров более 1,3 млн рублей.Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Коврова обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору...»).Выяснилось, что женщина вступила в сговор с неизвестным. Согласно преступной схеме, её сообщники обзванивали пожилых граждан, живущих на территории Владимирской области и сообщали о якобы совершенных их близкими ДТП.Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания привлечения к уголовной ответственности мошенники предлагали пенсионерам «заплатить».Обвиняемая исполняла роль «курьера»: забирая похищенные деньги и оставляя себе заранее оговоренный «процент», остальные она переводила куратору.Например,13 июля 2023 года на телефон жительницы Владимира поступил звонок. Взяв трубку, она услышала рыдания. Собеседница назвала потерпевшую по имени и стала просить помощи, пояснив, что стала виновником ДТП, была невнимательна при переходе дороги, отвлеклась на телефон, и в результате пострадала женщина-водитель.После этого трубку взял «сотрудник полиции», который подтвердил всё сказанное и объяснил, каким образом нужно передать деньги.Пенсионерка согласилась передать женщине-курьеру 300 тысяч рублей.Чуть позже злоумышленники вновь позвонили пенсионерке, сказав, что ее сестре требуется медицинская помощь, необходимы «еще деньги».Таким образом было похищено ещё 100 тысяч рублей, а общий ущерб, причинённый всем пострадавшим, превысил 1,3 млн рублей.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что данное уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.В ходе его рассмотрения будет решен вопрос о взыскании с обвиняемой - причинённого материального ущерба в пользу потерпевших.Фото: Fusionbrain, платформа для генерации изображений