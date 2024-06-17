В Коврове местная жительница похитила у пенсионеров более 1,3 млн рублей.
Как рассказывают в...
В Коврове местная жительница похитила у пенсионеров более 1,3 млн рублей.
Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Коврова обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору...»).
Выяснилось, что женщина вступила в сговор с неизвестным. Согласно преступной схеме, её сообщники обзванивали пожилых граждан, живущих на территории Владимирской области и сообщали о якобы совершенных их близкими ДТП.
Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания привлечения к уголовной ответственности мошенники предлагали пенсионерам «заплатить».
Обвиняемая исполняла роль «курьера»: забирая похищенные деньги и оставляя себе заранее оговоренный «процент», остальные она переводила куратору.
Например,13 июля 2023 года на телефон жительницы Владимира поступил звонок. Взяв трубку, она услышала рыдания. Собеседница назвала потерпевшую по имени и стала просить помощи, пояснив, что стала виновником ДТП, была невнимательна при переходе дороги, отвлеклась на телефон, и в результате пострадала женщина-водитель.
После этого трубку взял «сотрудник полиции», который подтвердил всё сказанное и объяснил, каким образом нужно передать деньги.
Пенсионерка согласилась передать женщине-курьеру 300 тысяч рублей.
Чуть позже злоумышленники вновь позвонили пенсионерке, сказав, что ее сестре требуется медицинская помощь, необходимы «еще деньги».
Таким образом было похищено ещё 100 тысяч рублей, а общий ущерб, причинённый всем пострадавшим, превысил 1,3 млн рублей.
В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что данное уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.
В ходе его рассмотрения будет решен вопрос о взыскании с обвиняемой - причинённого материального ущерба в пользу потерпевших.
Фото: Fusionbrain, платформа для генерации изображений