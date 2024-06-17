В Москве презентовали картину Христос и грешница из собрания Владимиро-Суздальского...

В Москве презентовали картину "Христос и грешница" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВ Пушкинском музее в Москве прошла презентация картины "Христос и грешница" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. После большого исследования наконец установлен её автор - подтвердилась версия, что картину написал итальянский художник Антиведуто Граматика.До революции полотно "Христос и грешница" находилось в коллекции отставного полковника лейб-гвардии Гусарского полка Владимира Храповицкого.В собрание нашего музея-заповедника работа поступила 100 лет назад - как картина "неизвестного художника эпохи Позднего Возрождения". Полотно реставрировал владимирский специалист Александр Некрасов.Тогда была выдвинута версия, что написал ее неаполитанский мастер Джордано. Аргументы в пользу Граматики появились три года назад. И комплекс исследований специалистов столичного музея позволил подтвердить эту версию.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимир-Суздальского музея-заповедника:- В общем и комплексно, такое исследование, авторитетное мнение наших коллег, безусловно, является определяющим.Редкое произведение итальянской живописи 17 века займет место в постоянной экспозиции Пушкинского музея до 22 сентября. А после вернется во Владимир.