В Москве презентовали картину Христос и грешница из собрания Владимиро-Суздальского...
В Москве презентовали картину "Христос и грешница" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В Пушкинском музее в Москве прошла презентация картины "Христос и грешница" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. После большого исследования наконец установлен её автор - подтвердилась версия, что картину написал итальянский художник Антиведуто Граматика.
До революции полотно "Христос и грешница" находилось в коллекции отставного полковника лейб-гвардии Гусарского полка Владимира Храповицкого.
В собрание нашего музея-заповедника работа поступила 100 лет назад - как картина "неизвестного художника эпохи Позднего Возрождения". Полотно реставрировал владимирский специалист Александр Некрасов.
Тогда была выдвинута версия, что написал ее неаполитанский мастер Джордано. Аргументы в пользу Граматики появились три года назад. И комплекс исследований специалистов столичного музея позволил подтвердить эту версию.
Екатерина Проничева, генеральный директор Владимир-Суздальского музея-заповедника:
- В общем и комплексно, такое исследование, авторитетное мнение наших коллег, безусловно, является определяющим.
Редкое произведение итальянской живописи 17 века займет место в постоянной экспозиции Пушкинского музея до 22 сентября. А после вернется во Владимир.