В Муром из Нижнего Новгорода начали ходить современные речные суда В Муром из Нижнего Новгорода -...

В Муром из Нижнего Новгорода начали ходить современные речные судаВ Муром из Нижнего Новгорода - на подводных крыльях. По Оке снова ходят "Валдаи" - современые речные суда. Их снова запустили с 12 июня.Рейсы будут как пассажирскими, так и круизными. В программе - экскурсия "Паломнический град Муром" и посещение историко-художественного музея и монастырей, в том числе - женского Свято-Троицкого, где находятся мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских.Дорога в одну сторону занимает около 4 часов (по течению - меньше). А сам экскурсионный маршрут по Мурому - 5 часов. Судно довольно миниатюрное и вмещает 45 пассажиров.