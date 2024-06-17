Новый однозальный спорткомплекс начали строить в Муроме. Объект появится на месте пустыря за сквером у ТЦ «Кумир» (Ленина, 110а). Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Евгений Рычков.

Новый однозальный спорткомплекс начали строить в Муроме. Объект появится на месте пустыря за сквером у ТЦ «Кумир» (Ленина, 110а). Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Евгений Рычков. Он также добавил, что в центре города самый острый дефицит спортзалов, потому что во времена СССР их строили рядом с заводами. Предприятия стояли на окраинах, поэтому