В Муроме состоялся третий фестиваль уличных театров Он прошел при поддержке правительства региона...

В Муроме состоялся третий фестиваль уличных театровОн прошел при поддержке правительства региона и Министерства культуры. Чем удивляли зрителей - расскажет Анастасия Сахарова.В гостях в Муроме- театры со всей России. Один коллектив сменяет другой. Отбор был жестким: из 138 заявок были одобрены только 28.Анастасия Сахарова, корреспондент:- Впервые в Муроме. Весь город - театр. И актеров в нем - несколько сотен. Для зрителей работают 8 уличных сцен. И на каждой происходит настоящее театральное волшебство.Мария и Дмитрий Орловы из города Королёва Московской области вместе создали не только театр кукол "Волшебная шляпа", но и крепкую семью. Они вместе 20 лет. Говорят: их спектакли добрые, честные и учат людей любить друг друга чуточку сильнее.Мария и Дмитрий Орловы, актеры уличного театра кукол Волшебная шляпа, г.Королёв, Московская область:- Нам очень нравится вдвоем работать. По-новому каждый раз друг на друга смотрим. Потому то играем, примеряем друг на друга разные образы. И, мне кажется, мы друг с другом в более доверительных отношениях. Конечно, и спорим. Во время репетиций, когда что-то придумываем. Но когда находим, это, конечно, волшебство.Этого персонажа в остроконечном колпаке и с красным носом узнает каждый. Над ним смеются, ему сочувствуют. Его защищают.Петрушка - самый площадной, балаганный герой, которому уже 400 лет. Классический Петрушка говорит голосом пищика - это специальный резонатор в который говорит актёр. В театре кукол "в гостях у Кузи" из Мытищ Московской области персонажа стараются поместить в современные реалии.Алексей Шило, актер театра кукол "В гостях у Кузи, г.Мытищи, Московская область:- Была пандемия, то Петрушка мог быть в маске. Сейчас ее нет, Петрушка без маски. Когда доктор делал укол, то, естественно, Спутником. Петрушка не должен болеть! Ну и, опять же, шприц 400 лет назад? Мы же понимаем, шприцев не было.По словам актеров, в уличных спектаклях сразу понятно, насколько удалось заинтересовать зрителя. Если в театре он досмотрит представление до конца - из вежливости.. То на улице может и пойти дальше.Олег Гудков,зритель, г. Муром:- Петрушка...Вот я взрослый человек, вроде, думал, не зацепит. Но очень отлично! И дети тоже. У меня все пацаны. И я всё на них со стороны смотрю - как им, нравится? А они хохочут.Никита Гудков,зритель, г.Муром:- Даже ничего говорить не хочется. Самый лучший спектакль из этих. Самый лучший! Я так скажу.А это калейдоскоп народных сказок с разными премудростями от владимирского областного театра кукол, одного из организаторов фестиваля.Александра Фомина, актриса владимирского областного театра кукол:- Очень интересный прием. У нас куклы на головах. К тому же, они играют несколько ролей. Например, это и горничная безумная. И добрая жена, у которой много детишек, а мужу нечем семью кормить.По словам главного режиссера театра Марины Протасовой, в Суздале и в Муроме фестивали получились разные. Но оба - подарок и для города, и для зрителей.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол:- Суздаль для меня город-музей. А Муром - город-дом. Он низкий, уютный такой, город-дом. Такой праздник для всех, ключевое слово - для всех. В Суздале это или в Муроме, неважно.Театры музыкальные, драматические, клоунады, с мимами, с тростевыми куклами. Они развлекают, они завлекают. Заставляют посмеяться, подумать...И немного подурачиться.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.