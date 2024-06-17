Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обязаны проверяться на туберкулез 2 раза в год. Шесть бывших заключенных из Судогодского района решили этого не делать. Прокуратура пытается

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обязаны проверяться на туберкулез 2 раза в год. Шесть бывших заключенных из Судогодского района решили этого не делать. Прокуратура пытается через суд заставить их пройти медосмотр. Как объяснили в надзорном ведомстве, речь идет не только о здоровье бывших нарушителей закона, но и об окружающих людях, которым может грозить опасность.