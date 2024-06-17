В Вязниках купание 54-летнего мужчины в Клязьме обернулось трагедией. Накануне (16 июня) в Главное...

В Вязниках купание 54-летнего мужчины в Клязьме обернулось трагедией.Накануне (16 июня) в Главное управление МЧС поступило сообщение о том, что в городе Вязники в реке Клязьме очевидцем извлечён из воды погибший мужчина.Как было установлено позже, погибший – мужчина 1970 года рождения, житель города Вязники.«… Мужчина утонул, когда купался в состоянии алкогольного опьянения в запрещённом для купания месте, запрещающие аншлаги были установлены...» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.По последним данным, всего с начала купального сезона на водоёмах Владимирской области утонули 3 человека (аналогичный период прошлого года -3).Сотрудники МЧС напоминают:- не купайтесь в запрещённых местах;- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области