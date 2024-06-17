Владимирцев предупреждают о сильных грозах и граде в ближайшие сутки. Гроза с дождём, местами...

Владимирцев предупреждают о сильных грозах и граде в ближайшие сутки.Гроза с дождём, местами сильным, град, а также усиление ветра до 17 м/с ожидается во Владимире и Владимирской области до конца суток (17 июня).Об этом предупреждают в региональной пресс-службе МЧС России.На официальном сайте администрации Владимира также сообщается, что по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» – во Владимирской области ожидается гроза с дождем, местами сильным.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев и пр.Жителей Владимирской области предупреждают, что в случае возникновения происшествий, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте (со стационарного/мобильного) телефона:- пожарным и спасателям - «01»/«101»- полиции - «02»/«102»- скорой медицинской помощи -«03»/«103»- аварийной газовой службы - «04»/«104»- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений