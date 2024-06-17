Владимирцев предупреждают о сильных грозах и граде в ближайшие сутки.
Гроза с дождём, местами...
Владимирцев предупреждают о сильных грозах и граде в ближайшие сутки.
Гроза с дождём, местами сильным, град, а также усиление ветра до 17 м/с ожидается во Владимире и Владимирской области до конца суток (17 июня).
Об этом предупреждают в региональной пресс-службе МЧС России.
На официальном сайте администрации Владимира также сообщается, что по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» – во Владимирской области ожидается гроза с дождем, местами сильным.
Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев и пр.
Жителей Владимирской области предупреждают, что в случае возникновения происшествий, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте (со стационарного/мобильного) телефона:
- пожарным и спасателям - «01»/«101»
- полиции - «02»/«102»
- скорой медицинской помощи -«03»/«103»
- аварийной газовой службы - «04»/«104»
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».
Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений