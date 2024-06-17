Во Владимире фура насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу. По официальной информации...

Во Владимире фура насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу.По официальной информации Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, трагедия произошла в минувшие выходные (15 июня) около 22:00 на 20-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» (Западное соединение с М-7 «Волга»).Водитель Sany 495 AS двигался в правой полосе в направлении Москвы и наехал на 35-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.Уточняется, что при этом переход находился в зоне видимости, то есть — совсем рядом.Как итог: пешеход скончался на месте трагедии.В данный момент по факту смертельного ДТП проводится административное расследование.Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру