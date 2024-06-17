В выходные во Владимире проходили съемки сериала. Из-за этого 14 часов было перекрыто движение для всех видов транспорта на улице Усти-на-Лабе – от ДК Молодежи до “Рокадки”. В

В выходные во Владимире проходили съемки сериала. Из-за этого 14 часов было перекрыто движение для всех видов транспорта на улице Усти-на-Лабе – от ДК Молодежи до “Рокадки”. В понедельник, 17 июня, на улице Добросельской также останавливали движение примерно на 15 минут в районе пяти часов вечера. Это тоже было сделано по просьбе съемочной группы. Остановили