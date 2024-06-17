В понедельник, 17 июня, в пяти МКД на улицах Егорова и Юбилейной во Владимире будет отключен газ.

В понедельник, 17 июня, в пяти МКД на улицах Егорова и Юбилейной во Владимире будет отключен газ. Об этом рассказала городской администрации.Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00. Остановка подачи газа связана с производством работ на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.