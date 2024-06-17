Два новых быстровозводимых корпуса на сто человек открылись на территории лагеря «Олимп». Туда уже заселились ребята – юные спортсмены, которые занимаются греко-римской борьбой, и их

Два новых быстровозводимых корпуса на сто человек открылись на территории лагеря «Олимп». Туда уже заселились ребята – юные спортсмены, которые занимаются греко-римской борьбой, и их вожатые. Об этом сообщил Александр Авдеев в соцсетях. В комнатах могут жить пять детей. В каждой есть мягкие кровати с ящиками для хранения вещей, розетки, душевые с санузлом, кондиционеры. Для