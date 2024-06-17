Новой жертвой стал мужчина, который утонул в Клязьме в Вязниках. Его тело из воды достал очевидец 16 июня. Трагедия произошла из-за купания в запрещенном месте в состоянии алкогольного

Новой жертвой стал мужчина, который утонул в Клязьме в Вязниках. Его тело из воды достал очевидец 16 июня. Трагедия произошла из-за купания в запрещенном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МЧС. Личность погибшего установлена – им оказался 54-летний вязниковец. На берегу стояли запрещающие таблички, но мужчину это не остановило. С начала купального сезона