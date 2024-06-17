В понедельник, 17 июня, на территории региональной столицы и в целом по области пройдут сильные дожди и грозы.

В понедельник, 17 июня, на территории региональной столицы и в целом по области пройдут сильные дожди и грозы. Об этом рассказала горадминистрации, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные условия могут привести к различным ЧС, в том числе повреждениям линий электропередач, падениям деревьев и подтоплениям местности. Жителей просят проявлять бдительность и осторожность.