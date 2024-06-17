Жители Владимира жалуются на песок, который мешает пешеходам и забивает ливнёвки. Эти кадры в...

Жители Владимира жалуются на песок, который мешает пешеходам и забивает ливнёвки.Эти кадры в редакцию ГТРК «Владимир» прислали возмущенные горожане, проживающие на улице Батурина, около завода «Электроприбор».На некоторых тротуарах слой песка достигает 4-5 сантиметров.«Будто в пустыне, можно в волейбол играть! – жалуется Ольга Морозова, жительница областного центра. - В босоножках или просто открытой обуви ходить невозможно, вся в песке. Странно, это же город, а не пляж… Кто-то может убрать этот песок и почистить, наконец, улицу? Когда дожди — становится ещё хуже, песок превращается в «кашу»…»Отметим, что данная проблема также влияет и на работу ливнёвок, которые стали «героями» популярных пабликов в сети. Многие наблюдали картину, когда на наших дорогах во время дождей — машины буквально «плывут» к пункту назначения.Экологи и медики, в свою очередь, отмечают, что песок вреден и для здоровья горожан., «перемолотый» колесами автомобилей и ногами в мелкую пыль, он поднимается в воздух и «висит» так всё лето.На заметку: уже давно не секрет, что смесь песка и соли, которой коммунальщики посыпают зимой дороги (а потом она остаётся там весной, а где-то и летом), также приводит к серьёзным последствиям. Хронические заболевания сердца и сосудов, легких и иммунной системы – вот неполный перечень проблем, которые возникают у горожан, надышавшихся дорожной пылью. Эти выводы сделали специалисты ряда научно-исследовательских институтов Минздрава, представили Общественной палаты РФ ещё в далёком 2017 году.